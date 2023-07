Filho do presidente da Colômbia é preso por suspeita de corrupção

Nicolás Petro, filho do presidente colombiano, Gustavo Petro, foi preso em uma investigação de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito, disse o gabinete do Procurador-Geral do país neste sábado.

O Petro mais jovem, político na província de Atlántico, saudou a investigação quando ela começou em março e havia chamado de infundadas as acusações de que recebeu dinheiro de traficantes em troca de incluí-los nos esforços de paz com quadrilhas de seu pai.

Também detida por acusações de lavagem de dinheiro e violação de dados pessoais estava a ex-esposa de Nicolás, Daysuris del Carmen Vásquez, que ainda este ano havia dito à imprensa local que duas pessoas acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas haviam dado dinheiro a Nicolás para a campanha do seu pai.

Gustavo Petro disse no X, plataforma antes conhecida como Twitter, que era doloroso ver um dos seus filhos preso, mas que o gabinete do Procurador-Geral tinha todas as garantias para progredir de acordo com a lei.

“Ao meu filho, desejo sorte e força. Que esses acontecimentos forjem seu caráter e que ele reflita sobre seus próprios erros”, disse o presidente. “Como afirmei ao Procurador-Geral, eu não interferirei, nem pressionarei suas decisões, que a lei possa guiar livremente o processo”.

