Manifestantes israelenses mantêm pressão sobre Netanyahu

Milhares de israelenses balançando bandeiras renovaram seus protestos nacionais após o por do sol neste sábado, encerrando uma semana de turbulência em que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, avançou uma lei muito contestada que limita parte do poder da Suprema Corte.

De um cruzamento remoto entre as exuberantes colunas do norte da Galileia às avenidas do centro financeiro de Tel Aviv, manifestantes batendo tambores e tocando cornetas foram às ruas em uma noite quente ao fim do Sabbath.

A reformulação judiciária perseguida por Netanyahu e seu governo de direita, cuja primeira parte foi aprovada na segunda-feira, gerou uma crise sem precedentes e escancarou uma profunda divisão social. Os protestos estão em sua décima terceira semana.

O plano do governo abalou o compromisso de convocar alguns reservistas do exército e atraiu severas advertências de consequências econômicas das agências de classificação.

Grupos de supervisão política apelaram à Suprema Corte para que ela rejeite a nova lei, que remove a autoridade da corte de anular o que considerar decisões “despropositadas” do governo e de ministros. A corte disse que ouviria argumentos em setembro, preparando o terreno para um conflito constitucional.

