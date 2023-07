Ucrânia relata ganhos graduais em combates pesados

A Ucrânia informou, nesta segunda-feira (3), que suas forças ganharam algum terreno nas linhas de frente leste e sul na semana passada em intensos combates com tropas russas, recuperando 37,4 quilômetros quadrados de território.

As forças ucranianas estão avançando na direção de Bakhmut, disse a vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, acrescentando que as forças russas estão atacando nas direções de Lyman, Avdiivka e Mariinka, na região de Donetsk.

"Combates pesados estão acontecendo lá agora", afirmou Maliar no aplicativo de mensagens Telegram.

A Ucrânia recuperou nove quilômetros quadrados na semana passada ao longo do front oriental, "como resultado da melhoria da posição operacional (tática) e do alinhamento da linha de frente", disse Maliar.

No sul, a Ucrânia recuperou 28,4 quilômetros de território, elevando a área total de território reconquistado ao longo dessa frente para 158,4 quilômetros, acrescentou.

No fim de semana, a Rússia disse que suas forças repeliram ataques ucranianos perto de vilas ao redor de Bakhmut e em áreas mais ao sul, particularmente perto de Vuhledar. Eles também relataram sucesso em conter as tropas ucranianas no nordeste.

A Reuters não pôde confirmar nenhum dos relatos do campo de batalha.

Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse que as Forças Armadas da Ucrânia estão progredindo em sua contraofensiva para retomar o território ocupado pela Rússia, apesar de enfrentar dificuldades.

"A semana passada foi difícil na linha de frente. Mas estamos progredindo", escreveu ele no Telegram.

"Estamos avançando, passo a passo. Agradeço a todos que estão defendendo a Ucrânia, a todos que estão conduzindo esta guerra para a vitória da Ucrânia".

