Drones russos atingem armazéns de cereais em Odessa

A Ucrânia acusou a Rússia de ter lançado ataques com drones contra armazéns de cereais em um porto do Rio Danúbio, na região de Odessa. Nesta quarta-feira (16), as forças do Kremlin abateram mais três aparelhos não tripulados na região de Kaluga, a sudoeste de Moscou.

"Os terroristas russos fizeram dois ataques com drones na região de Odessa na noite passada", informou o governador regional de Odessa, Oleg Kiper, nas redes sociais. "Como resultado dos ataques inimigos a um dos portos do Danúbio, os armazéns de cereais foram danificados", acrescentou.

Kiper, no entanto, não especificou qual dos portos foi atacado. A Ucrânia tem dois portos internacionais no Rio Danúbio – Reni e Izmail. Ambos já foram alvo de bombardeios.

O ataque ocorre no dia em que um porta-contêneires deixou o porto de Odessa, no âmbito de um novo corredor temporário para navios mercantes.

A Ucrânia anunciou, na passada semana, um corredor humanitário no Mar Negro, para libertar navios de carga que ficaram presos nos seus portos desde que a Rússia iniciou a invasão, em 24 de fevereiro de 2022.

Moscou ainda não confirmou se vai respeitar o corredor humanitário.

"Um primeiro navio usou o corredor temporário para navios mercantes de e para os portos de Odessa", afirmou o vice-primeiro-ministro, Oleksandr Kubrakov, no facebook.

