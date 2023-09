Flórida avalia danos enquanto Idalia leva chuva forte a outros estados

A tempestade tropical Idalia atingiu nesta quinta-feira os estados norte-americanos da Carolina do Sul e da Carolina do Norte com chuvas torrenciais que ameaçavam provocar inundações repentinas, enquanto autoridades da Flórida começaram a avaliar os danos causados quando o sistema atravessou a Costa do Golfo como um furacão categoria 3.

Na região de Big Bend, na Flórida, o Idalia deixou um rastro de casas derrubadas e veículos destruídos, e forçou equipes a fazer dezenas de resgates em barcos em águas profundas, mas no geral a destruição não foi tão severa quanto se temia. Houve três mortes confirmadas ligadas à tempestade e outra no Estado da Geórgia.

O final da tempestade estava produzindo chuvas que poderiam atingir até 250 mm em alguns pontos ao longo da costa das Carolinas do Norte e do Sul, segundo o Serviço Meteorológico Nacional dos EUA (NWS).

A partir do meio-dia, o centro da tempestade movia-se para leste, ao longo da costa da Carolina do Norte, cerca de 195 quilômetros a sudeste de Cape Lookout, com ventos de 105 quilômetros por hora. A previsão era que ele fosse para o mar na noite de quinta-feira.

As condições difíceis nas Carolinas ocorrem um dia depois do Idalia ter chegado ao continente em Keaton Beach, em Big Bend, na Flórida, onde a região conhecida como "panhandle", ou "cabo da panela", encontra sua península, castigando o litoral com ventos constantes de até 200 km/h, chuvas torrenciais e ondas fortes.

Imagens de vídeo de Horseshoe Beach, cerca de 50 quilômetros ao sul de onde o furacão chegou ao continente, mostraram restos dispersos de trailers que foram destruídos pelo Idalia, deixando apenas plataformas de concreto nuas. Outros trailers tombaram e deslizaram para dentro de lagoas, e as docas para barcos foram reduzidas a pilhas de madeira lascada.

John “Sparky” Abrandt, um aposentado de 77 anos que mora na comunidade, disse que se sentiu aliviado ao ver os danos em sua casa, embora as janelas tenham sido quebradas e os utensílios domésticos espalhados.

"Estou me sentindo ótimo. A casa ainda está aqui", disse ele.

As autoridades locais, estaduais e federais irão avaliar a extensão total dos danos nos próximos dias. As perdas de propriedades seguradas na Flórida foram projetadas em 9,36 bilhões de dólares, disse o banco de investimento UBS em uma nota de pesquisa.

“Vimos muitos danos de partir o coração”, disse o governador Ron DeSantis durante uma coletiva de imprensa à tarde, depois de visitar três comunidades perto de onde o furacão atingiu o continente.

O presidente dos EUA, Joe Biden, aprovou uma declaração de grande desastre para vários condados da Flórida duramente atingidos, disse a diretora da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (Fema), Deanne Criswell, após visitar a área com DeSantis.

Apesar dos graves danos causados às casas nas comunidades costeiras, o Idalia foi muito menos destrutivo do que o furacão Ian, uma tempestade de categoria 5 que atingiu a Flórida em setembro passado, matando 150 pessoas e causando danos no valor de 112 bilhões de dólares.

(Reportagem de Maria Alejandra Cardona em Steinhatchee, Flórida, e Marco Bello em Cedar Key, Flórida; reportagem adicional de Rich McKay e Brendan O'Brien)

