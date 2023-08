Japão debate descarga no oceano de água tratada de Fukushima 1

O premiê do Japão, Kishida Fumio, pretende convocar uma reunião de ministros na próxima semana para debater o plano do governo de iniciar a descarga no oceano de água tratada e diluída proveniente da danificada usina nuclear Fukushima 1.

Ele declarou que também visitará a usina neste domingo (20) para inspecionar os preparativos para a descarga. O governo já iniciou os trabalhos para começar a descarga da água.

Diversas fontes informam que Kishida também está convocando para segunda-feira (21) uma reunião com altos funcionários da Federação Nacional de Associações Cooperativas de Pesca e da Federação de Associações Cooperativas de Pesca da Província de Fukushima.

Combustível nuclear

A chuva e a água subterrânea se misturam com a água usada para resfriar o combustível nuclear derretido na usina. A água acumulada é tratada para efetuar a remoção da maioria das substâncias radioativas, mas continua contendo trítio - elemento radioativo.

O governo japonês tenciona - antes de efetuar o descarte no mar - diluir a água tratada de modo a reduzir os níveis de trítio para cerca de um sétimo do estabelecido nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a qualidade da água potável.

No mês passado, a Agência Internacional de Energia Atômica divulgou um relatório afirmando que o plano japonês de descarga da água tratada é consistente com as normas internacionais de segurança.

