Tóquio e outras cidades do Japão sofrem com onda de calor

Alertas de insolação foram emitidos para Tóquio, bem como para as províncias de Saitama, Chiba e Ibaraki pela primeira vez neste verão, em meio a temperaturas escaldantes nas regiões de Kanto e Koshin.

Os termômetros subiram com o clima ensolarado prevalecendo nessas regiões nesta segunda-feira (10). As temperaturas chegaram a 35ºC no centro de Tóquio, atingindo a marca pela primeira vez nesta temporada.

Às 11h30, as altas temperaturas eram de 36,4Cº na cidade de Otsuki, província de Yamanashi, 35ºC na cidade de Ome, no oeste de Tóquio, 35,6ºC na cidade de Kasama, província de Ibaraki e 35,2ºC no centro de Tóquio.

Insolação

A umidade também está alta, levando as autoridades meteorológicas a alertar o público sobre os riscos de insolação.

Elas aconselham as pessoas a usarem aparelhos de ar-condicionado, devendo, ainda, se manter hidratadas e evitando sair de casa durante as horas mais quentes do dia, a menos que seja necessário.

Meteorologistas dizem que as altas temperaturas e o fluxo de ar úmido podem causar chuvas localizadas.

A previsão é de precipitação de até 60 milímetros no período de uma hora, na região norte de Kanto e de 30 milímetros para o mesmo período, no sul de Kanto.

