Papa fala em "dor e vergonha" por mortes de imigrantes no Mediterrâneo

O papa Francisco apelou aos políticos neste domingo (13) para que tratem da "ferida aberta" com as mortes de migrantes no Mediterrâneo. Ele disse que tem orado pelas 41 pessoas que morreram em um naufrágio no início deste mês.

"É com dor e vergonha que devemos declarar que, desde o início do ano, quase 2 mil homens, mulheres e crianças morreram naquele mar enquanto tentavam chegar à Europa", disse Francisco após a oração semanal do Angelus.

“Encorajo as forças políticas e diplomáticas para que procuram curar essa ferida com espírito de solidariedade e fraternidade, assim como os esforços daqueles que trabalham para prevenir naufrágios e resgatar migrantes”, afirmou..

Desastres com mortes ocorrem frequentemente enquanto os migrantes tentam cruzar o Mediterrâneo para a Europa.

Mais de 22 mil pessoas morreram ou desapareceram em suas águas desde 2014, de acordo com a Organização Internacional para Migração.

