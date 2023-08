Pequim e norte da China intensificam resgate após tempestade

A cidade de Pequim e outras nos arredores intensificaram os esforços de resgate nesta terça-feira (1°), depois que chuvas e inundações trazidas pelos resquícios do tufão Doksuri interromperam serviços e suprimentos de alimentos e mataram 20 pessoas em uma das piores tempestades a atingir o Norte da China em mais de uma década.

O distrito de Fangshan, em Pequim, disse que enviará helicópteros para levar comida, água potável e suprimentos de emergência para aldeias em áreas montanhosas que ficaram isoladas.

Na vizinha Tianjin, onde a chuva se tornou intermitente, 35 mil pessoas foram retiradas de suas casas e o governo local fortificou as margens do rio e intensificou a inspeção e reparos de energia, água e linhas de comunicação.

A gigante de entrega de alimentos Meituan também ampliou número de funcionários e estendeu os prazos de entrega, já que os pedidos de legumes, carne e ovos aumentaram 50% em seu aplicativo e as compras em geral cresceram 20%, informou a mídia.

O número de mortos em Pequim subiu para 11 nesta terça-feira, com 13 pessoas ainda desaparecidas. O governo municipal disse que as chuvas nos últimos dias superaram os níveis de julho de 2012, quando Pequim foi atingida pela tempestade mais forte desde a fundação da China moderna, recebendo 190,3 milímetros (mm) de chuva em um dia e afetando mais de 1,6 milhão de pessoas.

O presidente Xi Jinping exigiu esforços de busca e resgate para os desaparecidos ou encurralados, instruindo as autoridades a minimizar as baixas e restaurar as condições de normalidade o mais rápido possível, informou a mídia estatal. Na província de Hebei, nove pessoas morreram e seis estavam desaparecidas.

O Ministério das Finanças da China anunciou que alocará $ 110 milhões de iuanes (US$ 15 milhões) para trabalhos de resgate na região de Pequim-Tianjin-Hebei.

Doksuri, uma das tempestades mais fortes a atingir a China em anos, enfraqueceu à medida que avançava para o interior e há previsão de chuvas ininterruptas nas cidades do norte durante alguns dias. As autoridades alertaram que os riscos de novas inundações e outros desastres geológicos permanecem.

Tempestades localizadas e ventos fortes foram previstos nesta terça-feira para Pequim, Tianjin e Hebei, disse a emissora estatal CCTV, enquanto as chuvas se estendiam pelo quarto dia.

Quase 400 voos foram cancelados hoje e centenas estão atrasados ​​nos dois aeroportos de Pequim, mostrou o aplicativo rastreador Flight Master.

