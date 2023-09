Itália aprovará medidas mais rígidas para impedir chegada de migrantes

O governo da Itália, que enfrenta um aumento no número de chegadas de migrantes, aprova medidas nesta segunda-feira (18) para aumentar o tempo de detenção desses viajantes e garantir que mais pessoas que não têm o direito de permanecer no país sejam repatriadas, informaram as autoridades.

A medida ocorre depois que quase 10 mil migrantes chegaram à ilha de Lampedusa, no Sul do país, na semana passada, o que afetou a credibilidade da primeira-ministra Giorgia Meloni, que assumiu o cargo no ano passado prometendo reduzir a migração ilegal.

Em uma tentativa de retomar a iniciativa, o gabinete deverá aumentar o tempo de detenção dos migrantes que aguardam repatriação para até 18 meses, em vez dos três atuais.

Os ministros também aprovarão a criação de mais centros de detenção em áreas isoladas.

De acordo com a legislação italiana, os viajantes que aguardam repatriação podem ser detidos se não puderem ser expulsos imediatamente.

Mais de 127 mil migrantes chegaram à Itália neste ano, de acordo com dados do governo, quase o dobro do número registrado no mesmo período de 2022.

As autoridades dizem que a maioria deles vai para a Itália por motivos econômicos e, portanto, não são elegíveis para asilo.

No entanto, Roma só tem acordos de repatriação com alguns dos países cujos migrantes desembarcam na Itália e, mesmo quando há um acordo bilateral em vigor, pode levar meses para enviar as pessoas para casa.

Destacando as dificuldades, os dados produzidos pelo think-tank OpenPolis mostram que apenas 20% das pessoas visadas por ordem de repatriação deixaram o país entre 2014 e 2020.

Os esforços anteriores para reter os viajantes também fracassaram em grande parte, com os detidos fugindo repetidamente dos centros e muitas vezes indo direto para os países mais ricos do Norte da Europa.

Meloni, que colocou o combate à migração ilegal na linha de frente de sua campanha eleitoral bem-sucedida no ano passado, visitou Lampedusa nesse domingo (17) com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pediu a Bruxelas que fizesse mais para ajudar.

Von der Leyen prometeu um plano de ação de dez pontos da União Europeia para aliviar a pressão, mas as medidas são semelhantes a iniciativas anteriores que não conseguiram causar muito impacto.

