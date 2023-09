Juiz condena réus a 17 e 15 anos de prisão por invasão do Capitólio

Um juiz federal sentenciou nesta quinta-feira (31) os ex-líderes de extrema-direita do Proud Boys Joseph Biggs (foto) e Zachary Rehl a 17 e 15 anos de prisão, respectivamente, depois que um júri os condenou por conspiração sediciosa por invadir o Capitólio dos Estados Unidos, em uma tentativa fracassada de reverter a derrota de Donald Trump nas eleições de 2020.

As sentenças proferidas pelo juiz distrital Timothy Kelly para Biggs e Rehl, os primeiros Proud Boys condenados por conspiração sediciosa a serem sentenciados por seus papéis em 6 de janeiro de 2021, ficaram abaixo das diretrizes de condenação dos EUA e são muito menores do que as penas de prisão solicitada pelos promotores federais, de 33 e 30 anos.

O juiz Kelly disse que não estava “tentando minimizar a violência” que ocorreu em 6 de janeiro, mas observou que o evento ainda não estava no mesmo nível de um evento com vítimas em massa e que a imposição de uma sentença mais rigorosa poderia criar disparidades.

Antes de sua sentença, Biggs se desculpou por suas ações diante de Kelly, engasgando ao falar sobre sua filha, que ele disse ser uma vítima de agressão sexual que precisa dele.

“Fui seduzido pela multidão e simplesmente segui em frente. Minha curiosidade me mobilizou”, disse Biggs. “Eu não sou um terrorista. Eu não tenho ódio em meu coração.”

Rehl, por sua vez, começou a chorar ao ler uma declaração, enquanto seu advogado estava ao lado dele com a mão em suas costas.

“Eu me arrependo de ter me envolvido nisso”, disse ele. Ele acrescentou que deixou a política consumir sua vida e que “perdeu a noção de quem e o quê importa”.

Ele também se desculpou por decepcionar sua família e pediu que o juiz o enviasse a um presídio federal perto de sua casa.

Os promotores calcularam a recomendação de sentença para Rehl, em parte, com base em evidências de que ele cometeu perjúrio quando tomou posição em sua própria defesa durante o julgamento e mentiu sobre agredir a polícia com spray químico.

O ataque de 6 de janeiro ao Capitólio pretendia impedir o Congresso norte-americano de certificar a eleição do democrata Joe Biden, que Trump afirma falsamente ter sido o resultado de uma fraude generalizada.

“Estes são crimes muito graves”, disse o promotor federal Jason McCullough. “Há uma razão pela qual prenderemos a respiração coletivamente à medida que nos aproximamos de futuras eleições... Eles levaram isto à beira de uma crise constitucional.”

Trump tem ampla vantagem na corrida pela indicação republicana para desafiar Biden em 2024.

