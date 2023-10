Confira as imagens dos primeiros brasileiros repatriados de Tel Aviv

Na madrugada desta quarta-feira, pousou na Base Aérea de Brasília, o primeiro voo trazendo 211 brasileiros repatriados a partir de Tel Aviv, em Jerusalém, no âmbito da Operação Voltando em Paz.

Até o sábado (14) a expectativa do governo brasileiro é repatriar 900 brasileiros, em pelo menos seis voos da Força Aérea Brasileira. Até o momento, 2,7 mil brasileiros manifestaram interesse em retornar ao Brasil.

A Agência Brasil cobriu a chegada do primeiro voo. Leia as matérias da repórter Andreia Verdélio e confira as imagens do repórter fotográfico Joédson Alves: