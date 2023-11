Segunda tentativa de cessar-fogo em Gaza é anunciada para sexta-feira

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar anunciou há pouco uma nova tentativa de trégua no conflito entre Israel e o Hamas em Gaza, com início previsto para às 2h (horário de Brasília) da madrugada desta sexta-feira (24).

A previsão é de que o primeiro grupo de 13 reféns seja libertado às 11h (horário de Brasília).

Majed Al-Ansari disse ainda a jornalistas em Doha que foi alcançado um acordo quanto à lista de todos os civis que serão libertados de Gaza.

A pausa humanitária vai incluir um cessar-fogo tanto no norte como no sul da Faixa de Gaza, segundo o mesmo responsável.

O Hamas confirmou a informação e disse que a pausa deve durar quatro dias.

No Telegram, o grupo adiantou que durante o cessar-fogo, será permitida a entrada de 200 caminhões com ajuda humanitária, sendo quatro de combustível.

*Com informações da RTP

