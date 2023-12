Número de mortos em Gaza chega a 20.258 desde início da guerra

O Ministério da Saúde palestino emitiu um comunicado neste sábado, dizendo que pelo menos 201 palestinos foram mortos e 368 outros ficaram feridos em Gaza nas últimas 24 horas.

Desde 7 de outubro, quando começou o conflito, 20.258 palestinos foram mortos em ataques israelenses em Gaza, com 53.688 feridos, de acordo com o ministério.

O Hamas disse neste sábado que perdeu contato com um grupo responsável por cinco reféns israelenses mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza, em função de um bombardeio israelense. O Hamas disse acreditar que os reféns foram mortos durante um ataque israelense, segundo Abu Ubaida, porta-voz do braço armado do Hamas, as Brigadas Izz el-Deen al-Qassam.

Nesta sexta-feira (22), Israel intensificou ataques aéreos e terrestre em um campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza. De acordo com fontes palestinas, 18 pessoas morreram, segundo a RTP.

O governo israelense afirmou ainda ter neutralizado membros do Hamas, que iriam atacar soldados israelenses.

"No norte da Faixa de Gaza, a operação está atingindo gradualmente os objetivos propostos, o desmantelamento dos batalhões do Hamas e a eliminação dos meios subterrâneos. Estamos também a operar na área de Khan Younis e no sul da Faixa de Gaza, e vamos atuar em outros locais no futuro", disse o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant.

