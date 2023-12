Número de mortos na Ucrânia após ataque aéreo russo chega a 39

O número de mortos no maior ataque aéreo da Rússia à Ucrânia subiu para 39 neste sábado (30), enquanto as equipes de resgate continuavam a limpar os destroços e escombros do bombardeio, disse o presidente Volodymyr Zelenskiy.

A Rússia lançou 158 mísseis e drones em cidades e vilas em toda a Ucrânia na sexta-feira, no que as autoridades ucranianas descreveram como o pior bombardeio aéreo desde o início da guerra em fevereiro de 2022.

"Os trabalhos para limpar as consequências do ataque russo de ontem ainda estão em andamento. Quase 120 cidades e vilarejos, centenas de objetos civis sofreram", disse Zelenskiy no aplicativo de mensagens Telegram.

Segundo o presidente, 39 pessoas foram mortas e 159 ficaram feridas nos ataques que envolveram diferentes tipos de mísseis balísticos e de cruzeiro e drones de fabricação iraniana. A defesa aérea ucraniana afirmou ter abatido 87 mísseis russos e mais de 30 drones.

Na capital Kiev, pelo menos 16 pessoas foram mortas, o maior número de mortes de civis na cidade durante quase 22 meses de guerra, disse o prefeito Vitali Klitschko. A cidade anunciou um dia de luto pelas vítimas em 1º de janeiro.

Klitschko disse que as equipes de resgate continuavam a remover os escombros em Kiev, onde um armazém e vários edifícios residenciais e comerciais foram atingidos.

Os esforços de resgate continuaram em outras cidades e vilarejos no centro, sul e oeste do país, segundo as autoridades locais. As autoridades locais corriam para ajudar a consertar milhares de janelas quebradas em prédios residenciais e para restaurar o aquecimento.

O clima está anormalmente quente para o inverno na maior parte da Ucrânia, com temperaturas oscilando em torno de 4 graus Celsius, mas os meteorologistas esperam uma queda para zero no final da semana.

