Ataque aéreo russo contra cidades ucranianas deixa quatro mortos

A Rússia realizou um ataque aéreo em massa na Ucrânia nesta terça-feira (23), segundo autoridades locais, matando pelo menos quatro pessoas e ferindo mais de 60.

O ataque com mísseis na madrugada teve como alvo principal as duas maiores cidades do país, a capital Kiev e Kharkiv, no Leste.

Três pessoas morreram e 42 ficaram feridas em Kharkiv, em ataques a prédios de apartamentos, disse o governador Oleh Synehubov no Telegram.

As equipes de resgate escavam os escombros em busca de sobreviventes, afirmou o prefeito Ihor Terekhov à televisão local. Ele disse que 30 prédios de apartamentos foram danificados.

Um gasoduto em Kharkiv também foi danificado e estava sendo restaurado, informou a empresa estatal de energia Naftogaz.

Em Kiev, o prefeito Vitalii Klitschko disse que 20 pessoas, incluindo três crianças, foram feridas em pelo menos três distritos e que vários apartamentos e edifícios não residenciais pegaram fogo.

Em um local, os socorristas cuidavam das vítimas atordoadas e gemendo, enquanto os trabalhadores varriam os escombros e os vidros quebrados.

Alguns dos danos ocorreram próximo ao escritório das Nações Unidas em Kiev, disse a coordenadora residente Denise Brown em comunicado.

Jornalistas da Reuters relataram ter ouvido várias ondas de explosões em Kiev e em seus arredores e viram destroços em chamas caindo do céu.

"Fortes explosões, nossa casa, tudo estava tremendo", escreveu a parlamentar Iryna Geraschenko no Telegram.

Uma pessoa também foi morta na cidade de Pavlohrad, no Sudeste do país, informou o governador regional.

A Força Aérea da Ucrânia disse que os militares haviam destruído 21 dos 41 mísseis de vários tipos disparados pela Rússia.

Um general ucraniano, Serhiy Naiev, postou vídeo que, segundo ele, mostrava as forças de defesa aérea derrubando um míssil russo com uma metralhadora.

Kiev tem solicitado repetidamente maiores quantidades de sistemas avançados de defesa aérea de seus parceiros ocidentais, enquanto luta para se defender dos ataques da Rússia.

"O mundo precisa entender que esse terror só pode ser detido pela força", escreveu o chefe da administração presidencial da Ucrânia, Andriy Yermak, no Telegram.

A Rússia tem feito ataques aéreos regulares em cidades e infraestrutura civil, muito atrás da linha de frente de sua guerra de quase dois anos na Ucrânia.

