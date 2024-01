Otan fará maior exercício militar em décadas

Cerca de 90 mil soldados participarão do maior exercício da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em décadas, conhecido como Steadfast Defender 2024, que terá início na próxima semana e se estenderá até maio, disse o comandante da aliança, Chris Cavoli, nesta quinta-feira (18), em Bruxelas.

"A aliança demonstrará sua capacidade de reforçar a área euro-atlântica por meio de um movimento transatlântico de forças da América do Norte", afirmou o general norte-americano aos repórteres em Bruxelas, após uma reunião de dois dias dos chefes nacionais de defesa. Os soldados sairão de países aliados da Otan e da Suécia, de acordo com Cavoli.