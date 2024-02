Avalanche no Afeganistão deixa pelo menos 6 mortos e 30 desaparecidos

Pelo menos seis pessoas morreram durante uma avalanche no Nordeste do Afeganistão e 30 continuam desaparecidas, informou nesta segunda-feira uma autoridade local, depois de uma forte queda de neve ter atingido a maior parte do país.

"Ainda está nevando. Os serviços de socorro estão a caminho e o número de mortos pode aumentar", disse à France Presse o chefe do Departamento de Informação e Cultura da província do Nouristão, Jamiullah Hashimi.

A avalanche devastou a aldeia de Nakre, no vale de Tatin, nesse domingo (18) à noite.

Cerca de 20 casas ficaram destruídas ou fortemente danificadas, afirmou Hashimi.

O Nouristão, onde se situam as montanhas Hindu Kush, é uma província que faz fronteira com o Paquistão.

Todos os anos, as zonas montanhosas do Afeganistão são afetadas por avalanches e o país, governado pelos talibãs, não dispõe de meios de salvamento eficazes.

