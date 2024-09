Obra de Banksy roubada no domingo é encontrada

Girl with Balloon (Garota com Balão), um dos trabalhos mais conhecidos do artista de rua britânico Banksy, foi encontrado após ter sido roubado de uma galeria em Londres na semana passada e dois homens foram acusados, informou a polícia nesta sexta-feira.

A obra mostra uma menina tentando alcançar um balão vermelho em forma de coração e há vários murais representando a mesma imagem em Londres e em outros lugares.

O trabalho foi o único item roubado no domingo (8) passado, disse a polícia, acrescentando que a obra seria devolvida à galeria.

Os dois homens, de 47 e 53 anos, foram acusados de roubo na quinta-feira (12) e permanecem sob custódia policial.

Eles já compareceram ao tribunal, onde foram liberados sob fiança, e se apresentarão a um juiz no dia 9 de outubro.

Girl with Balloon apareceu pela primeira vez nas ruas do bairro londrino de Shoreditch em 2002. Banksy criou versões da imagem no South Bank de Londres em 2004 e na barreira israelense na Cisjordânia em 2005.

Banksy ganhou fama por seus grafites irônicos ao ar livre com temas políticos. Antes um pequeno grafiteiro da cidade inglesa de Bristol, seu trabalho artístico se tornou extremamente popular e valioso.

