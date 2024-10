Biden discute apoio a ataque às instalações petrolíferas iranianas

Petróleo subiu mais de US$ 3 após comentário de presidente dos EUA

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira (3) diante de preocupações de que o conflito regional crescente no Oriente Médio poderia interromper fluxos globais de petróleo.

Os futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 3,72 dólares, ou 5,03%, a 77,62 dólares o barril. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos fecharam em alta de 3,61 dólares, ou 5,15%, a 73,71 dólares.

Os futuros do Brent atingiram uma máxima intradiária de 77,89 dólares por barril, enquanto os futuros do WTI atingiram um pico de 73,97 dólares por barril, ambos tocando máximas de um mês.

Os temores do mercado estão aumentando sobre a possibilidade de Israel ter como alvo a infraestrutura de petróleo iraniana, o que poderia provocar retaliações.

Questionado nesta quinta-feira (3) se apoiaria um ataque de Israel às instalações petrolíferas do Irã, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse aos repórteres: "Estamos discutindo isso". Ele acrescentou: "Não vai acontecer nada hoje".

O Pentágono disse que estava em discussões com autoridades israelenses sobre sua possível resposta ao ataque de mísseis do Irã, mas se recusou a oferecer detalhes.

"Certamente estamos falando com eles sobre a resposta deles, mas qual pode ser a resposta deles, não vou especular mais. Mas continuamos a nos envolver com eles", disse a porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh.

O Irã é membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, com produção de cerca de 3,2 milhões de barris por dia ou 3% da produção global.

"Isso realmente testará a coragem do mercado porque até agora o risco à oferta foi minimizado, já que não houve interrupção, então isso pode mudar o jogo", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

Há preocupações de que tal escalada possa levar o Irã a bloquear o Estreito de Ormuz ou atacar a infraestrutura saudita, como fez em 2019, disse o analista da Panmure Gordon, Ashley Kelty.

O estreito é um importante ponto de estrangulamento logístico por onde passa um quinto do fornecimento diário de petróleo.