Coreia do Norte ataca fronteira com Coreia do Sul, que revida

O exército da Coreia do Sul realizou hoje disparos ao sul da fronteira com a Coreia do Norte, em resposta a detonações pelo país vizinho para destruir estradas em território norte-coreano que ligavam os dois países.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS, da sigla em inglês) “respondeu disparando ao sul da Linha de Demarcação Militar” depois que a Coreia do Norte explodiu trechos das vias de Gyeongui e Donghae por volta do meio-dia (horário local), informou em comunicado.

Na semana passada, a Coreia do Norte anunciou que estava aumentado a segurança em estradas e ferrovias que ligam o país à Coreia do Sul, em resposta a uma emenda constitucional recentemente aprovada que redesenhou unilateralmente as fronteiras do país, por ordem do líder norte-coreano Kim Jong-un.