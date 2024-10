Forças israelenses atacam estrada de ligação entre Líbano e Síria

O Exército israelense fez nesta sexta-feira (4) um ataque no leste do Líbano, junto à fronteira com a Síria, cortando a principal estrada entre os dois países, disseram as autoridades libanesas.

Israel acusa o movimento libanês Hezbollah de contrabandear armas ao longo da estrada que faz a ligação entre o Líbano e a Síria, naquela área.

De acordo com a agência de notícias oficial libanesa ANI, "aviões de guerra inimigos (Israel) fizeram um ataque à zona de Masnaa, provocando o corte da estrada internacional".

É nessa área do vale de Bekaa que se situa o principal posto fronteiriço com a Síria.

Dezenas de milhares de pessoas utilizaram essa estrada nos últimos dias para fugir do Líbano, onde Israel tem feito bombardeios intensivos contra o Hezbollah (Partido de Deus).

"A estrada que conduz ao principal corredor humanitário para milhares de libaneses está agora cortada após o ataque israelense", disse à France Presse o ministro libanês dos Transportes, Ali Hamieh.

Israel alegou que o Hezbollah estava utilizando a estrada para transportar armas da Síria, um aliado do movimento pró-iraniano.

Apoiando o Hamas palestino, que está em guerra com Israel na Faixa de Gaza desde outubro de 2023, o Hezbollah abriu uma frente contra Israel há quase um ano.

Israel intensificou os ataques aéreos desde 23 de setembro, tendo iniciado "incursões controladas" no território.

