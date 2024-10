Furacão "catastrófico", Milton se dirige à costa do Golfo da Flórida

Tempestade estava em rota de colisão com a Baía de Tampa

O furacão Milton se aproximou da costa do Golfo da Flórida nesta quarta-feira (9), deixando os moradores com um último dia para se retirar ou se abrigar antes que a tempestade "catastrófica" de categoria 5 atinja a região, provocando uma onda de tempestade com risco de morte.

Com mais de 1 milhão de pessoas nas áreas costeiras sob ordens de retirada, quem fugiu para áreas mais altas acabou entupindo as rodovias na última terça-feira e os postos de gasolina ficaram sem combustível, em uma região que ainda se recupera dos impactos devastadores do furacão Helene há menos de duas semanas.

A tempestade estava em rota de colisão com a área metropolitana da Baía de Tampa, onde vivem mais de 3 milhões de pessoas, embora os meteorologistas tenham dito que a trajetória poderia variar antes de a tempestade atingir a terra firme na noite de quarta-feira.

O Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos descreveu o Milton como um grande furacão "catastrófico" e "perigoso", com ventos máximos sustentados de 260 km/h, o que o coloca no nível mais alto da escala Saffir-Simpson de cinco níveis.

Espera-se que as condições meteorológicas comecem a melhorar à tarde, disse o governo em um comunicado durante a noite.

Liz Alpert, prefeita de Sarasota, na Flórida, disse que sua cidade litorânea ao sul da Baía de Tampa estava o mais preparada possível.

"Estamos tão preparados quanto possível... Mas essa será uma tempestade muito, muito ruim", disse, em uma entrevista à emissora MSNBC.

"Emocionalmente, para as pessoas, ter passado por isso [furacão] há duas semanas, e agora estamos aqui novamente, é muito difícil para todos."

O Milton está em um raro caminho de oeste para leste pelo Golfo do México e provavelmente trará uma tempestade mortal de 3 metros ou mais de inundação para grande parte da Costa do Golfo da Flórida.

Autoridades alertaram as pessoas para se retirarem das zonas de perigo ou correrão risco de morrer.

Embora a velocidade dos ventos possa diminuir e rebaixar o Milton para uma categoria de furacão menor, o tamanho da tempestade está crescendo, colocando cada vez mais áreas costeiras em perigo.

