Irã "usará todas as ferramentas disponíveis" em resposta a Israel

Teerã "usará todas as ferramentas disponíveis" para responder ao ataque de Israel no fim de semana contra alvos militares no Irã, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, nesta segunda-feira (28).

O Irã já havia minimizado o ataque aéreo de Israel no sábado (26), dizendo que ele causou apenas danos limitados, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu o fim da escalada que aumentou os temores de uma conflagração total no Oriente Médio.

Falando em uma coletiva de imprensa semanal televisionada, Baghaei disse: "[O Irã] usará todas as ferramentas disponíveis para dar uma resposta definitiva e eficaz ao regime sionista (Israel)".

A natureza da resposta do Irã depende da natureza do ataque israelense, acrescentou Baghaei, sem entrar em detalhes.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse no domingo que as autoridades iranianas devem determinar a melhor forma de demonstrar o poder do Irã a Israel, acrescentando que o ataque israelense não deve "ser minimizado nem exagerado".

Jatos israelenses concluíram três ondas de ataques antes do amanhecer de sábado contra fábricas de mísseis e outros locais próximos a Teerã e no oeste do Irã, disseram os militares de Israel.

Os inimigos fortemente armados se envolveram em um ciclo de movimentos de retaliação um contra o outro durante meses, com o ataque de sábado vindo depois de uma série de mísseis iranianos em 1º de outubro, grande parte dos quais Israel disse ter sido derrubada por suas defesas aéreas.

O Irã apoia o Hezbollah, que está envolvido em combates pesados com as forças israelenses no Líbano, e também o grupo militante palestino Hamas, que está lutando contra Israel na Faixa de Gaza.

