Nobel de Literatura é concedido à sul-coreana Han Kang

O Prêmio Nobel de Literatura de 2024 foi atribuído à escritora sul-coreana Han Kang, anunciou nesta quinta-feira a Academia Sueca.

O anúncio foi feito pelo secretário permanente da Academia Sueca, Mats Malm, que justificou a escolha de Han Kang pela sua "intensa prosa poética, que confronta traumas históricos e expõe as fragilidades da vida humana".

Malm disse ter falado por telefone com a escritora sul-coreana, que tinha "dia banal", acabara de jantar com o filho e "não estava preparada para isso".

Nascida em novembro de 1974, Han Kang é a 18ª mulher a receber o Nobel de Literatura e é uma autora multipremiada, tendo sido distinguida em 2016 com o Prêmio Internacional Man Booker, pelo seu romance "A Vegetariana", editado em Portugal pela Bis, do Grupo Leya.

"A Vegetariana" é definido como romance que combina beleza e horror, para contar uma história sobre sexo, loucura e violência.

Em 2018, voltou a estar entre os finalistas do prêmio com "O livro branco", sua obra mais autobiográfica e simultaneamente experimental, publicada em 2019 em Portugal pela Dom Quixote, do mesmo grupo editorial.

Traduzidos para o português e disponíveis no mercado literário nacional estão também o romance "Atos Humanos", sobre a batalha que os fracos travam contra os fortes na luta pela justiça, e "Lições de grego", uma história sobre intimidade humana e empatia entre duas pessoas com incapacidades, todos pela Dom Quixote.

Em 2023, o escolhido pela academia foi o norueguês Jon Fosse.

O Nobel de Literatura é concedido anualmente, desde 1901, pela Academia Sueca a autores que fizeram notáveis contribuições ao campo da literatura, e tem valor superior a 900 mil euros.

Receberam o prêmio até agora 121 escritores, dos quais, 103 homens e 18 mulheres.

Esta é a primeira vez que o Nobel de Literatura é atribuído a um autor sul-coreano e a terceira que distingue um escritor asiático. As outras duas distinguiram os autores japoneses Yasunari Kawabata e Kenzaburo Oe.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Matéria atualizada às 9h16 de hoje (10/10)