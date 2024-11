Foguete lançado do Líbano deixa pelo menos 19 feridos em Israel

Pelo menos 19 pessoas ficaram feridas em Israel, depois que três foguetes disparados pelo Líbano atingiram um edifício, na cidade de Tira, na madrugada deste sábado (2).

As sirenes soaram por volta das 2h de hoje, e a população se recolheu em abrigos antibomba, em Israel. Algumas pessoas que estavam no prédio atingido ficaram feridas por estilhaços.

Testemunhas dizem ter sido um verdadeiro milagre ninguém ter morrido durante o bombardeio lançado pelo Líbano. Os combates com o Hezbollah continuam intensos nas últimas semanas e deixam cada vez mais distante a possibilidade de um cessar-fogo temporário.

Um dos projéteis, que atingiu o prédio de apartamentos em Tira fazia parte de uma onda de pelo menos três foguete lançados de território libanês, disseram as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês).

"Após o som das sirenes no centro de Israel, foram identificados três projéteis saindo do Líbano para território israelense. Alguns foram interceptados e é muito provável que um deles tenha caído na região. Os detalhes estão sendo apurados", disseram as IDF no plataforma de mensagens Telegram.

O movimento xiita libanês Hezbollah não assumiu a responsabilidade pelo lançamento dos foguetes.

Ataques ao Líbano

O ataque acontece um dia depois que bombardeios israelenses contra o Nordeste do Líbano causaram pelo menos 52 mortos, com os ataques aéreos atingindo aldeias rurais que tinham sido anteriormente poupadas da intensa campanha aérea de Israel contra o Hezbollah.

Segundo relatos da imprensa local, que citam o Ministério da Saúde libanês, os ataques israelenses de sexta-feira (1°) na região de Baalbek-Hermel mataram 52 pessoas e feriram 72. As cidades bombardeadas foram Amhaz, Younin e Harbata.

Na quinta-feira (31), foguetes vindos do Líbano mataram sete pessoas em Metoula, no Norte de Israel, incluindo quatro trabalhadores agrícolas tailandeses.

Há mais de um ano o Hezbollah tem disparado foguetes, mísseis e drones contra o norte de Israel, provocando ataques de retaliação. Pelo menos 68 pessoas foram mortas em ataques com foguetes no norte de Israel desde o início do conflito, em outubro de 2023.

Os ataques de israelenses contra o Líbano já causaram 2.865 mortos desde há um ano, a maioria desde 23 de setembro, quando Israel iniciou uma campanha de bombardeios.