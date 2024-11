Kamala Harris reconhece derrota, mas promete continuar lutando

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, reconheceu o resultado eleitoral em discurso transmitido pela televisão para a nação nesta quarta-feira, após uma campanha turbulenta que não conseguiu impedir o retorno do republicano Donald Trump à Casa Branca.

"Embora eu admita esta eleição, não abro mão da luta que alimentou esta campanha", disse a apoiadores em sua alma mater, a Howard University, uma faculdade historicamente negra.

A vice-presidente se comprometeu a seguir lutando pelos direitos das mulheres, contra a violência armada e a "lutar pela dignidade que todas as pessoas merecem".

Kamala disse que ligou para o presidente eleito, Trump, parabenizou-o por sua vitória e prometeu se engajar em uma transferência pacífica de poder.

A candidata derrotada discursou para uma multidão que incluía a ex-presidente da Câmara dos Deputados Nancy Pelosi, assessores da Casa Branca do presidente Joe Biden e milhares de apoiadores que ouviam uma trilha sonora incluindo Run the World (Girls), de Beyoncé, e We Gon' Be Alright, de Tye Tribbett.

Seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota, Tim Walz, juntou-se à multidão.

Kamala chegou à cabeça da chapa democrata em julho, após Biden se afastar, e trouxe um novo entusiasmo e dinheiro para a campanha democrata, mas teve dificuldades para superar as preocupações dos eleitores com a economia e a imigração.

Ela sofreu uma derrota retumbante, com Trump ganhando uma parcela maior de votos na maior parte do país em comparação com seu desempenho em 2020 e os democratas sem conseguir garantir os principais Estados cruciais que decidiriam as eleições.

Milhares de pessoas se reuniram na Howard University, na noite de terça-feira, para o que esperavam que fosse uma vitória histórica da primeira mulher a se tornar presidente. Eles voltaram nesta quarta-feira para mostrar seu apoio após a derrota.

