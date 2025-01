Cessar-fogo entre Israel e Hamas terá início no dia 19 de janeiro

Um acordo de cessar-fogo em Gaza entre Israel e o Hamas entrará em vigor em 19 de janeiro, disse o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar, xeique Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, em uma coletiva de imprensa em Doha nesta quarta-feira.

O complexo acordo prevê uma fase inicial de cessar-fogo de seis semanas e inclui a retirada gradual das forças israelenses da Faixa de Gaza e a libertação de reféns feitos pelo Hamas em troca de prisioneiros palestinos mantidos por Israel.

Al Thani disse que o cessar-fogo entrará em vigor no domingo. Os negociadores estão trabalhando com Israel e o Hamas nas medidas de implementação do acordo, disse ele.

"Esse acordo interromperá os combates em Gaza, proporcionará a tão necessária assistência humanitária aos civis palestinos e reunirá os reféns com suas famílias após mais de 15 meses em cativeiro", disse o presidente dos EUA, Joe Biden, em Washington.

Comemoração em Gaza

Os palestinos comemoravam nas ruas de Gaza -- onde enfrentam uma crise humanitária aguda com grave escassez de alimentos, água e combustível.

"Estou feliz, sim, estou chorando, mas são lágrimas de alegria", disse Ghada, uma mãe de cinco filhos que está desabrigada.

As famílias dos reféns israelenses e seus amigos se alegraram com a notícia do acordo em Tel Aviv.

"Nós, as famílias de 98 reféns, recebemos com grande alegria e alívio o acordo para trazer nossos entes queridos para casa", disse o grupo de famílias de reféns em um comunicado.

O pacto é o resultado de meses de negociações tortuosas e intermitentes conduzidas por mediadores egípcios e do Catar, com o apoio dos Estados Unidos, e ocorre pouco antes da posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em 20 de janeiro.

O presidente egípcio Abdel Fattah El-Sisi também saudou o acordo em um post no X.

O que prevê o acordo

Se for bem-sucedido, o cessar-fogo planejado em fases interromperá os combates que reduziram grande parte da Gaza, que é altamente urbanizada, a ruínas e deslocaram a maior parte da população de 2,3 milhões de habitantes do pequeno enclave antes da guerra. O número de mortos continua aumentando diariamente.

A primeira fase do acordo prevê a libertação de 33 reféns israelenses, incluindo todas as mulheres, crianças e homens com mais de 50 anos.

Sami Abu Zuhri, autoridade do Hamas, disse à Reuters que o acordo foi "um grande ganho". O grupo, a força militante palestina dominante em Gaza, disse à Reuters que sua delegação entregou aos mediadores sua aprovação para o acordo de cessar-fogo e o retorno dos reféns.

Em Israel, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o Hamas havia retirado uma exigência de última hora e que ainda havia uma série de itens não resolvidos no acordo. "Esperamos que os detalhes sejam fechados esta noite", disse em um comunicado.

As tropas israelenses invadiram Gaza depois que homens armados liderados pelo Hamas romperam as barreiras de segurança e invadiram comunidades da área de fronteira israelense em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 soldados e civis e sequestrando mais de 250 reféns estrangeiros e israelenses.

Desde então, a guerra aérea e terrestre de Israel em Gaza matou mais de 46.000 pessoas, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza, com centenas de milhares de pessoas deslocadas lutando contra o frio do inverno em tendas e abrigos improvisados.

