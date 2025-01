Índice mundial de preços de alimentos cai em dezembro, diz FAO

Preços do açúcar lideraram queda nas cotações internacionais

O índice mundial de preços de alimentos calculado pelas Nações Unidas caiu em dezembro em relação a novembro, puxado por uma queda nas cotações internacionais do açúcar, mas ainda mostrou ganho robusto na comparação anual, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (3).

O índice, compilado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, na sigla em inglês) para rastrear as commodities alimentares mais comercializadas globalmente, caiu para 127,0 pontos no mês passado, em comparação com os 127,6 pontos revisados em novembro. Anteriormente, o valor de novembro havia sido fixado em 127,5.

O índice de dezembro subiu 6,7% em relação aos 12 meses anteriores, mas permaneceu 20,7% abaixo do recorde histórico alcançado em março de 2022, informou a FAO.

Para 2024 como um todo, o índice ficou em média em 122,0, 2,1% abaixo do valor de 2023, compensando as quedas significativas nas cotações de cereais e açúcar com aumentos menores nos preços de óleos vegetais, laticínios e carnes.

Os preços do açúcar lideraram o declínio de dezembro, caindo 5,1% em relação ao mês anterior, graças à melhora das perspectivas da safra de cana-de-açúcar nos principais países produtores, ficando 10,6% abaixo do nível de dezembro de 2023.

Os preços dos laticínios caíram depois de sete meses consecutivos de aumentos, perdendo 0,7% em relação a novembro, mas ainda registrando ganho de 17,0% em relação ao ano anterior. Os preços dos óleos vegetais caíram 0,5% no mês a mês, mas subiram 33,5% em relação ao nível do ano anterior.

Os preços da carne avançaram 0,4% em dezembro em relação a novembro e ficaram 7,1% acima do valor de dezembro de 2023.

