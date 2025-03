Reino Unido detecta primeiro caso de gripe aviária em ovelha

A gripe aviária foi detectada em uma ovelha no norte da Inglaterra, o primeiro caso conhecido desse tipo no mundo, informou o governo britânico, aumentando a lista crescente de mamíferos infectados pela doença e alimentando temores de uma pandemia.

Vários mamíferos diferentes já morreram em decorrência do vírus da gripe aviária H5N1 em todo o mundo, incluindo ursos, gatos, vacas leiteiras, cães, golfinhos, focas e tigres.

"O caso foi identificado após vigilância de rotina de animais de criação em um local em Yorkshire, onde a gripe aviária de alta patogenicidade (H5N1) havia sido confirmada em outras aves em cativeiro", disse o governo britânico.

Casos já identificados entre humanos variaram em gravidade, desde a ausência de sintomas até, em casos raros, a morte. Mas ainda não foi confirmada nenhuma transmissão entre humanos.

A ovelha que testou positivo tinha sinais de mastite, uma inflamação do tecido mamário, e sem outros sinais clínicos, informou o comunicado do Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais do governo britânico e da Agência de Saúde Animal e Vegetal.

Ed Hutchinson, professor de virologia molecular e celular do MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research, disse que o fato de o leite da ovelha também ter testado positivo sugeria paralelos com o surto de H5N1 em andamento entre vacas leiteiras nos Estados Unidos.

A gripe aviária tem se espalhado entre o gado leiteiro dos EUA desde março de 2024.

Caso contido

Hutchinson acrescentou, no entanto, que até o momento não havia evidência de transmissão contínua a partir da ovelha e que o caso parecia ter sido contido.

A ovelha foi abatida e nenhuma outra infecção foi encontrada no restante do rebanho.

O Ministério de Assuntos Rurais da Grã-Bretanha introduziu a vigilância de animais em locais onde a gripe aviária foi confirmada em aves em cativeiro após os surtos entre vacas leiteiras nos Estados Unidos.

"Globalmente, continuamos a ver que os mamíferos podem ser infectados pela gripe aviária (H5N1)", disse a Dra. Meera Chand, líder de infecções emergentes da Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido.