EUA excluem smartphones e computadores das tarifas recíprocas de Trump

O governo dos Estados Unidos (EUA) concedeu isenções tarifárias para smartphones, computadores e outros eletrônicos importados, em grande parte da China, poupando-os de grande parte das altas taxas de 125% impostas pelo presidente Donald Trump.

Em um aviso aos expedidores, a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA publicou uma lista de códigos tarifários que serão excluídos das taxas. As exclusões são retroativas à 0h01 do dia 5 de abril.

O CBP dos EUA listou 20 categorias de produtos, incluindo o código 8.471, bastante amplo, para todos os computadores, laptops, unidades de disco e processamento automático de dados. Também incluiu dispositivos semicondutores, equipamentos, chips de memória e monitores de tela plana. O aviso não forneceu uma explicação para a decisão do governo, mas a exclusão noturna proporciona um alívio bem-vindo às principais empresas de tecnologia do país, incluindo a Apple, a Dell Technologies e muitas outras importadoras. A ação de Trump também exclui os eletrônicos especificados de suas tarifas "básicas" de 10% sobre produtos da maioria dos países, exceto a China, reduzindo os custos de importação de semicondutores de Taiwan e de iPhones da Apple produzidos na Índia.

Para as importações chinesas, a exclusão aplica-se apenas às tarifas recíprocas de Trump, que subiram para 125% esta semana, de acordo com uma autoridade da Casa Branca. As tarifas anteriores de 20% de Trump sobre todas as importações chinesas, que ele disse estarem relacionadas à crise do fentanil nos EUA, permanecem em vigor. A autoridade disse, porém, que Trump iniciará em breve uma nova investigação comercial de segurança nacional sobre semicondutores, o que pode levar a novas tarifas sobre o setor.



Em comunicado, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente deixou claro que os EUA não podem depender da China para fabricar tecnologias críticas, como semicondutores, chips, smartphones e laptops. Ela disse, porém, que, sob a orientação de Trump, grandes empresas de tecnologia "estão se apressando para terceirizar sua produção nos Estados Unidos, o mais rápido possível".

Impacto negativo

As isenções sugerem, entretanto, uma crescente conscientização dentro do governo Trump sobre o impacto negativo que suas tarifas representaram para os consumidores, preocupados com a inflação, especialmente em produtos populares como smartphones, laptops e outros eletrônicos. Mesmo com uma tarifa mais baixa de 54% sobre as importações chinesas, analistas previram que o preço de um iPhone topo de linha da Apple poderia saltar de US$ 1.599 para US$ 2.300.



Com uma tarifa de 125%, economistas e analistas disseram que o comércio entre os EUA e a China poderia ser praticamente interrompido. Os smartphones foram a principal importação dos EUA da China em 2024, totalizando US$ 41,7 bilhões, com os laptops fabricados naquele país em segundo lugar, com US$ 33,1 bilhões, de acordo com dados do Departamento do Censo dos EUA.

Trump concorreu para reconquistar a Casa Branca no ano passado, em grande parte com a promessa de reduzir os preços que, alimentados pela inflação pós-pandemia de covid-19 e pela guerra entre a Rússia a Ucrânia, dispararam e mancharam a reputação econômica do ex-presidente Joe Biden e seus aliados democratas.

