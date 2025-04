Trump ameaça Putin com sanções por "talvez não querer parar a guerra"

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, ameaçou neste sábado (26) o presidente russo, Vladimir Putin, com novas sanções, porque "muitas pessoas estão morrendo" na Ucrânia. Segundo Trump, a situação o leva a pensar que "talvez" a Rússia "não queira parar a guerra".

"Não havia razão para Putin disparar mísseis contra áreas civis, cidades e aldeias nos últimos dias. Isto faz-me pensar que talvez ele não queira parar a guerra e esteja apenas a brincar comigo, e depois precisamos de fazer outra coisa", afirmou o presidente norte-americano, em publicação na rede social Truth.

A publicação foi partilhada após participar do funeral do Papa Francisco, no Vaticano, onde antes da cerimônia, teve um encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que resultou numa troca positiva, segundo ambos os lados.

"Muitas pessoas estão morrendo!", enfatizou Trump na publicação.

Condenando os ataques russos contra populações civis, o presidente norte-americano apontou a possibilidade de ameaça com novas medidas, considerando duas opções alternativas: atingir o sistema bancário e reforçar as já significativas sanções contra a Rússia.

Entretanto, também hoje Moscou informou que o presidente russo disse ao enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, durante a reunião de sexta-feira, que está pronto para negociar o resultado do conflito na Ucrânia "sem quaisquer pré-condições".

