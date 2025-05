Com ameaça de tsunami, Chile mantém precaução no extremo sul do país

Autoridades chilenas mantiveram nesta sexta-feira (2) o estado de precaução no extremo sul do país devido à ameaça de tsunami após um terremoto, mas limitaram a ordem de evacuação à zona próxima das praias da região de Magalhães.

O Serviço Nacional de Prevenção de Desastres (Senapred) emitiu o alerta após a ocorrência do movimento de magnitude 7,5, em uma área a 218 quilômetros ao sul de Puerto Williams. Segundo Miguel Ortiz, subdiretor de emergências do Senapred, o boletim formal, que não teve variação, convoca novamente a população de Magalhães para que permaneça fora da zona de segurança.

O Senapred diz que na base antártica Prat foi registrado um ‘tsunami instrumental’ de 6 centímetros (cm) de aumento do nível e que havia uma estimativa de que poderia ser esperada uma variação de até 90 cm. A análise da evolução do movimento do mar será mantida, para que qualquer medida possa ser adotada nas próximas horas.

Anteriormente, o órgão havia informado que não foram registrados danos à infraestrutura crítica nem feridos e que ao menos 1,8 mil pessoas foram evacuadas na região.

