Após ataque dos EUA, Irã lança mísseis contra cidades israelenses

O Irã lançou ataques com mísseis contra Israel neste domingo (22), horas depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que forças americanas haviam atacado as três principais instalações nucleares iranianas.

Cerca de 40 mísseis foram usados ​​no ataque deste domingo contra Israel .



O serviço de ambulância de Israel disse que pelo menos 23 ficaram feridos após ataques iranianos nas cidades de Nes Ziona, Tel Aviv e Haifa.



As Forças de Defesa de Israel informaram que, a partir deste domingo, serão aplicadas mudanças imediatas nas instruções do Comando da Frente Interna. Como parte das mudanças, foi decidido alterar todas as áreas do país de Atividade Parcial e Limitada para Atividade Essencial, isso inclui a proibição de atividades educacionais, aglomerações e locais de trabalho, exceto para setores essenciais.

Em atualização



* É proibida a reprodução do conteúdo.

Edição: Juliana Cézar Nunes/Katiana Rabêlo