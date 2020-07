Justiça aceita denúncia contra ex-patroa no caso do menino Miguel

A Justiça de Pernambuco aceitou denúncia apresentada pelo Ministério Público contra Sari Mariana Corte Real por abandono de incapaz no caso da morte do menino Miguel Otávio. Com a decisão, Sari passa à condição de ré em um processo criminal. O despacho foi assinado na noite de terça-feira (14).

A decisão foi proferida pelo juiz José Renato Bizerra, da 1ª Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente do Recife.

Com o recebimento da denúncia, a defesa de Sari Corte Real será notificada da decisão e terá dez dias para apresentar manifestação por escrito, primeira fase do processo. Não há previsão para a sentença.

No dia 2 de junho, Miguel Otávio, de 5 anos, havia sido levado pela mãe, Mirtes Renata, para a casa onde trabalhava, porque não tinha com quem deixar a criança em função da pandemia de covid-19. A patroa, Sari Mariana, pediu a Mirtes que fosse passear com o cachorro da família. O filho ficou no apartamento.

A patroa deixou o menino entrar em um elevador, sozinho, para buscar a mãe e voltou para casa para fazer a unha com uma manicure. Ele entrou no elevador, no quinto andar, e foi até o nono, de onde caiu.

A Agência Brasil busca contato com a defesa de Sari Corte Real.