PF deflagra no Pará a segunda fase da Operação Ouro Fino

A Polícia Federal (PF) está dando sequência à segunda fase da Operação Ouro Frio, que tem por objetivo o combate à exploração ilegal de ouro no Pará. De acordo com os investigadores, as ações, retomadas ontem (12), visam ao sequestro de aproximadamente R$ 14 milhões em bens. Até o momento, foram apreendidos mais de 44 quilos de ouro.

A PF informa que as ações da Ouro Fino decorrem da Operação Verde Brasil 2, que abrange “um conjunto de atividades estruturadas focadas na proteção e preservação da Amazônia e demais biomas”. Além dos policiais federais, a operação conta com a colaboração de militares e fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Santarém, no Pará.

Em nota, a PF diz que a missão consiste na inutilização de máquinas e destruição de pistas de pouso usadas para abastecimento de garimpos clandestinos situados na Reserva Biológica Maicuru, localizada dentro da área paraense conhecida como Renca (Reserva Nacional do Cobre e seus Associados), região que é considerada inóspita e de difícil acesso.

Nesta fase da operação, os investigadores tentam identificar a cadeia criminosa que está envolvida com exploração ilegal de ouro, o que inclui, além da extração, o processamento e a comercialização do metal – crimes que estão previstos pelas leis 8.176/91 (usurpação de bem da União) e 9.605/98 (lavra clandestina).

Os infratores podem pegar penas que, somadas, podem ser superiores a cinco anos de detenção.