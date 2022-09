Presidente do TSE se reúne com conselho de chefes de Polícia Civil

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, se reuniu hoje (20) com integrantes do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil.

O encontro estava previsto na agenda do presidente, mas, até o momento, a pauta da reunião não foi divulgada pelo tribunal.

No início deste mês, o TSE criou um núcleo de inteligência para combater a violência política nas eleições de outubro.

O grupo será responsável pela coleta de dados e o processamento de informações de segurança pública durante o pleito.

O núcleo é composto por Alexandre de Moraes, três representantes do tribunal e três representantes do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias Militares (CNCG).

Em agosto, Moraes também se reuniu com os comandantes gerais das polícias militares.