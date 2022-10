Sobe para 363 total de urnas substituídas no estado de São Paulo

No terceiro boletim divulgado hoje (2), com dados consolidados até as 15h, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) informou que 363 urnas, de um total de 115.510, precisaram ser substituídas até este momento no estado de São Paulo por apresentarem algum problema ou defeito durante a votação. Todas elas, segundo o tribunal, foram substituídas por outras urnas eletrônicas.

Esse número corresponde a cerca de 0,31% do total de urnas do estado. Só na capital paulista, das 29.821 urnas que estão em funcionamento hoje, 116 precisaram ser substituídas, o que corresponde a cerca de 0,38% do total.

Policiais feridos

A Polícia Militar de São Paulo informou que dois policiais militares foram baleados hoje na Escola Estadual Deputado Aurélio Campos, em Cidade Dutra, um dos locais de votação da zona sul paulistana.

Segundo a PM, uma pessoa atirou contra os dois militares que atuavam na segurança do local. O estado de saúde dos policiais não foi informado. A PM só informou que eles estavam conscientes e recebendo atendimento médico.

O policiamento na região foi reforçado e o local de votação continua em funcionamento, informou a PM. Não há informações sobre a motivação do crime, até este momento. O atirador está foragido.