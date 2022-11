PRF registra 66 manifestações sem bloqueios em rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou hoje (16) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que há 66 manifestações em rodovias federais do país. Segundo a corporação, as manifestações estão localizadas às margens das vias e não há interdições parciais ou bloqueios do fluxo de veículos.

O relatório enviado ao STF foi anexado ao processo no qual o ministro Alexandre de Moraes determinou, no dia seguinte ao fim do segundo das eleições, o total desbloqueio das rodovias que registraram paralisações.

A PRF também informou que 1.126 manifestações foram desfeitas desde o início da operação.

No dia 30 de outubro, após o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições para a Presidência da República, grupos de caminhoneiros iniciaram bloqueios em diversos pontos de rodovias federais.