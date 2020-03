Covid-19: estado do Rio contingencia R$ 7,6 bilhões

O governo fluminense determinou (25) o contingenciamento de R$ 7,6 bilhões e a suspensão por tempo indeterminado de novas despesas de cará não essencial. As medidas são emergenciais para fazer frente à queda na arrecadação provocada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Segundo o governador Wilson Witzel, as medidas são necessárias também por causa da queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional.

De acordo com ele, não sofrerão contingência as secretarias de Saúde, Polícia Militar, Polícia Civil e Defesa Civil (que inclui os bombeiros), além do Programa Segurança Presente.

Entre as despesas consideradas não essenciais que serão cortadas estão a realização de viagens e/ou eventos, o pagamento de diárias, a contratação de serviços de consultoria, locação de veículos e a aquisição de equipamentos, aparelhos e máquinas para diversas secretarias.