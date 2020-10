Bolsonaro visita laboratório do 1º submarino nuclear brasileiro

O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje (21) as instalações do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (Labgene), do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), em Iperó, no interior paulista, onde é desenvolvido o Programa Nuclear da Marinha. A unidade celebra nesta quarta-feira o início da montagem do reator na planta que será replicada na construção do submarino Álvaro Alberto, o primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear.

“Isso aqui nos orgulha, nós temos tecnologia de ponta que, em alguns setores, nenhum país no mundo tem. Preciso de algumas certificações que são concedidas por alguns poucos países, entre eles os Estados Unidos. Isso vamos tratar no futuro, com o governo americano, tendo em vista o bom relacionamento que tenho para com eles”, disse Bolsonaro.

De acordo com a Marinha, nas próximas etapas do programa, o reator, os turbogeradores, o motor elétrico e outros sistemas similares aos de um submarino com propulsão nuclear serão testados de forma controlada no Labgene, com objetivo de validar, de forma segura, a operação do reator e dos outros sistemas, antes da instalação a bordo do Álvaro Alberto.

Ao final dos testes, um reator similar ao que começa a ser montado no Labgene será instalado no submarino, no Complexo Naval de Itaguaí, sul do estado do Rio de Janeiro. No mesmo local, já estão sendo construídos ou testados os quatro submarinos com propulsão diesel-elétrica, o Riachuelo, o Humaitá, o Tonelero e o Angostura.

Ainda nesta tarde, Bolsonaro estará em Campinas, também no interior paulista, onde visita o Sirius, o acelerador de luz síncroton do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM).