Governo lança nova versão de site para venda de imóveis da União

O governo federal lançou uma nova versão de seu portal destinado à venda de imóveis da União. Entre as novidades estão funcionalidades que visam a facilitar a busca e a compra de apartamentos, casas, terrenos e prédios colocados à venda.

O novo portal possibilita que os interessados se inscrevam para receber informações em newsletter, tendo por base o perfil de imóvel que desejam.

Por meio dele é possível fazer o download de toda a base de dados dos imóveis públicos federais, para apresentação da Proposta de Aquisição de Imóveis (PAI) – possibilidade regulamentada em outubro do ano passado, por meio da qual qualquer cidadão ou empresa pode apresentar uma proposta para compra de um imóvel federal.

“O direito de preferência é conferido ao cidadão que não tenha ofertado o maior lance pelo ativo, mas tenha apresentado PAI e providenciado a avaliação e homologação do laudo, dando direito à aquisição do imóvel em igualdade de condições com o vencedor do certame. A pessoa com preferência será convocada para participar da sessão pública e manifestar interesse em exercer ou não o direito de preferência, após definido o maior lance pela Comissão Permanente de Licitação”, informa o Ministério da Economia.

Atualmente o site oferece R$ 270,6 milhões em ativos, com preços variando entre R$ 303,8 mil e R$ 98 milhões.