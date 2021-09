Governo entrega 200 residências populares no interior de Alagoas

Na primeira de uma série de viagens pelo Brasil para marcar os mil dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro participou, nesta terça-feira (28), da entrega de 200 moradias populares no município de Teotônio Vilela, em Alagoas, que fica a 93 quilômetros (km) de Maceió. O evento foi acompanhado por ministros e parlamentares, incluindo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é do estado.

"Eu fico imaginando a alegria dessas pessoas ao receberem as chaves da casa própria, porque quando eu tinha 30 anos de idade, e isso faz tempo, é que meu pai recebeu, pela primeira vez, as chaves da casa própria", afirmou o presidente, em seu discurso.

O residencial, batizado de Marcelo Vilela, abrigará um total de 400 apartamentos. A primeira metade foi entregue hoje e o restante deve estar pronto na primeira quinzena de outubro.



"Nós estamos orientados pelo presidente para não deixar obras serem paralisadas. Nesse mês de junho, nós comemoramos 1 milhão de residências entregues, estamos terminando o mês de setembro. Nós encontramos quase 200 mil unidades residenciais paralisadas, abandonadas. E essas foram nossa prioridade, e quase 70 mil delas já foram retomadas", afirmou o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

Mais cedo, o presidente e sua comitiva estiveram na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, onde para a inauguração da Estação Cidadania, de entrega de títulos de propriedades rurais e de duplicação das rodovias BR-116 e da BR-101.

Essa semana, Bolsonaro tem uma agenda de visitas a municípios das cinco regiões do país. Serão cerimônias de inauguração e lançamento de obras. Na quarta-feira (29), está prevista uma viagem à Boa Vista (RR), para a inauguração de uma usina termelétrica. No dia seguinte, o presidente desembarca em Belo Horizonte, para o lançamento de obras de ampliação do metrô.

No dia 1º de outubro, estão previstas entregas na região Centro-Oeste, nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.

A região Sul encerra o ciclo de entregas regionais, também no dia 1º, com agenda no município de Maringá (PR) para inauguração de obras de ampliação do aeroporto regional e inauguração de um Pequena Central Elétrica (PCH).