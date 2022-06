Presidente acredita que desemprego caminha para taxa de um dígito

A taxa de desemprego está se reduzindo e caminha para um dígito no Brasil. A estimativa foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro, durante almoço com empresários e lideranças políticas, nesta quarta-feira (8), na Associação Comercial do Rio de Janeiro.

“Na pandemia era para ter 6 milhões de desempregados. Tivemos saldo positivo em 2020. Em 2021, quase 3 milhões de novos empregos. Isso foi feito ouvindo os meus ministros. Evitamos o desemprego. E como está o emprego no momento? Tenho certeza que, mais um mês, chegaremos a um dígito o número de desempregados no Brasil”, disse Bolsonaro.

O presidente citou os números da economia, que, segundo ele, estão fortalecendo a posição do país no panorama internacional, por meio da política externa. “Os números bem demonstram o que acontece conosco. Voltamos a ser a décima maior economia do mundo. O PIB está aí. A confiança no Brasil. Nós temos uma excelente política externa, conduzida pelo ministro Carlos França. O mundo todo conversa conosco. O Brasil é um país do presente, não é mais o país do futuro. Só não enxerga quem não quer”, disse o presidente.

Bolsonaro destacou ainda a criação do Auxílio Brasil durante a pandemia, que beneficiou 68 milhões de pessoas, principalmente os trabalhadores informais. “Os informais foram condenados a morrer de fome dentro de casa, mas eles não iam morrer de fome dentro de casa. Iriam às ruas atrás de comida”, completou.

Ainda sobre o período da pandemia, o presidente lembrou a criação do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno (Pronampe). “Houve uma negociação e evitamos o desemprego”, disse.

Eleições

O presidente Jair Bolsonaro disse que respeitará os resultados das urnas, seja quem for o vencedor, com a necessidade de se garantir lisura do processo. “Todos nós queremos eleições limpas e transparentes. Vença quem vencer. Eleições limpas e transparentes”, frisou, acrescentando que “se alguém quiser votar em outro, em uma votação limpa, transparente, auditável, sem problema nenhum. Não vamos ter problema no Brasil”.

Marinha

Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de formatura do Curso Especial de Habilitação para Promoção a Sargento, no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), na zona norte do Rio de Janeiro.

Se formaram no curso 1.560 alunos da Turma José Bonifácio, nome escolhido, segundo a Marinha, em alusão ao patriarca da Independência do Brasil, feito que este ano completa 200 anos.

*Matéria atualizada às 15h50 para acréscimo de informações.