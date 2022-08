Sofia Manzano propõe reestatizar Vale, Embraer e Eletrobras

A candidata do PCB à Presidência da República, Sofia Manzano, propôs hoje (30) a reestatização das empresas Vale, Embraer, CSN e Eletrobras. De acordo com a candidata, a reestatização ocorrerá em conjunto com investimentos públicos em educação e tecnologia para gerar empregos.

“Defendemos a reestatização das empresas estratégicas combinada com uma política de massivos investimentos públicos e ensino técnico de qualidade, para conduzir uma política industrial de ampliação de setores de tecnologia, informática e telecomunicações, para geração de empregos”, escreveu nas redes sociais.

Nesta terça-feira, a agenda da candidata do PCB foi de entrevistas à imprensa, sem atividades externas.

Matéria alterada às 20h50 para correção de informação. Diferentemente do que a candidata falou, a Petrobras não foi privatizada.