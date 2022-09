Simone Tebet: Brasil deve investir em mercado de crédito de carbono

A candidata à Presidência da República pelo MDB, Simone Tebet, ressaltou nesta quinta-feira (1º) a importância do agronegócio no país. Em visita à feira Expointer, em Esteio (RS), a candidata disse que está “pronta para defender” o agro brasileiro.

“É preciso deixar claro que o meio ambiente e o agronegócio caminham juntos”, afirmou. Para a candidata, o país deve aproveitar a oportunidade para investir no mercado de crédito de carbono. “O mundo quer comprar crédito de carbono. Precisamos aproveitar isso”, acrescentou.

O plano de governo para a agropecuária de Simone Tebet prevê, entre outros pontos, a adoção do plano safra plurianual, com crédito, seguro e armazenagem; a expansão da logística, sobretudo ferrovias; o fomento à agricultura de baixo carbono e à integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF). Também estão entre as prioridades a produção nacional de insumos agrícolas e fertilizantes, em busca do aumento de produtividade e redução da dependência em relação a importações; o apoio à agricultura familiar e o fortalecimento e a modernização da Embrapa e dos órgãos de extensão rural.