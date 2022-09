Soraya Thronicke recebe propostas do setor do biodiesel

A candidata do União Brasil à presidência da República, Soraya Thronicke, recebeu hoje (6) propostas do setor do biodiesel. A candidata teve encontro na capital paulista com membros da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel (FPBio).

“Recebemos mais esse pleito de um setor tão importante da nossa economia. Nosso compromisso é com o Brasil que produz”, disse a candidata. “Tenham certeza que, dentro dos nossos cálculos, nós já sabemos o quanto o nosso projeto pode ajudar o setor de vocês”, acrescentou.

Nesta terça-feira, Soraya Thronicke gravou programa eleitoral, pela manhã, em Brasília. À tarde, teve encontro com a FPBio, no comitê de campanha do União Brasil, em São Paulo.

