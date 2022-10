Confira como foi o dia dos candidados à Presidência

Os candidatos à disputa do segundo turno presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, tiveram compromissos neste domingo (9). Enquanto Bolsonaro focou em entrevista para as redes sociais, Lula fez caminhada no centro de Belo Horizonte.

O candidato à reeleição à Presidência da República, Jair Bolsonaro, disse em entrevista que foi transmitida pelos canais Pilhado e Paulo Figueiredo que decidirá sobre o aumento do número de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) apenas após as eleições. Caso a proposta siga em frente, Bolsonaro disse que precisará do apoio do Congresso. "Se não for possível descartar, você vê como é que fica. Você tem que conversar com o Senado também a aprovação de nomes. Você tem que conversar com as duas Casas a tramitação de uma proposta nesse sentido", acrescentou o candidato.

Em mais de quatro horas de entrevista veiculada ao vivo pelo YouTube, o candidato reafirmou que tornará permanente o Auxílio Brasil no valor de R$ 600. A medida não consta do Orçamento da União para o próximo ano.

Lula

Depois de uma caminhada pelas ruas de Belo Horizonte, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que pretende fazer uma nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com amplos investimentos de infraestrutura em todo o país. “Para que a gente possa construir um novo PAC com a participação de prefeitos e governadores, porque a gente vai ter que começar a fazer imediatamente obras de infraestrutura em vários campos para que a economia possa voltar a crescer”, falou à imprensa.

Segundo Lula também será feito um levantamento das obras que estão atualmente paralisadas para que possam ser retomadas. “Nós estamos fazendo um levantamento de todas essas obras. E nós vamos começar a reconstrução do país por essas obras”, acrescentou.

O candidato quer reforçar o papel dos bancos públicos no financiamento de obras e do empreendedorismo. “Nós vamos fazer com que o BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] volte a ser um banco de investimento no desenvolvimento. Muito investimento do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, porque nós precisamos retomar o Minha Casa, Minha Vida e investimento em saneamento básico nesse país e urbanização de favelas”, destacou.

O candidato quer ainda incentivar a criação de cooperativas. “Nós vamos fazer com que as pessoas que queiram se organizar para trabalhar e produzir e ganhar coletivamente, nós vamos facilitar”, enfatizou.