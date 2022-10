Moraes fala de segurança das urnas e de democracia em pronunciamento

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, fez um pronunciamento de rádio e TV na noite deste sábado (1º) no qual reforçou a importância do voto, a segurança das urnas eletrônicas e o respeito à democracia.

“As eleições gerais de 2022 simbolizam o respeito à democracia como único regime político em que o pleno poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo, para garantir o crescimento e o fortalecimento da República brasileira ”, afirmou.

Neste domingo (2) serão escolhidos os nomes que vão ocupar os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital.

Mais de 156 milhões de eleitores estão aptos para ir às urnas neste em todo o país, no primeiro turno das eleições 2022. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, haverá votação em 5.570 municípios brasileiros e em 181 localidades no exterior.

O presidente do TSE destacou que a democracia é uma “construção coletiva” daqueles que acreditam na paz, na liberdade e no crescimento.

Moraes disse que o TSE vai atuar em conjunto com os 27 Tribunais Regionais Eleitorais e contará com 2,6 mil juízes e 2,6 mil promotores, com 22 mil servidores e mais de 1,8 milhão de mesários para garantir que o processo eleitoral ocorra da maneira correta.

O presidente do TSE afirmou que, para o exercício da democracia, é preciso garantir “plena liberdade e segurança no exercício do direito de voto de cada eleitora e eleitor brasileiros”. Segundo ele, esse direito é garantido pelo sigilo do voto e pela segurança das urnas eletrônicas.

Moraes destacou também a proibição do uso de celulares na cabine e a vedação de transporte e uso de armas por colecionadores, atiradores e caçadores (CAC’s) em um raio de 100 metros de todas as sessões eleitorais no domingo.

“Somos uma das quatro maiores democracias do mundo, porém a única que apura e divulga os dados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência, graças à tecnologia avançada, confiável, segura e auditável das nossas urnas eletrônicas. Isso sempre foi e continuará sendo motivo de orgulho nacional”, afirmou.