Pará: com 12,81% de apuração, Helder está em primeiro para governador

A apuração dos votos para governador começou no Pará. Até o momento, Helder (MDB) está na frente com 69,11% dos votos válidos. Zequinha Marinho (PL) está em segundo lugar, com 26,97% dos votos válidos.



Até agora foram apurados 12,81% das urnas.

Helder Barbalho, 43 anos, atual governador do Pará, tenta a reeleição. Formado em administração e pós-graduado com MBA executivo em gestão pública, ele já foi ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Portos no e da Integração Nacional. Também foi vereador e prefeito da cidade de Ananindeua (PA), deputado estadual. A candidata a vice é a servidora pública estadual, 54 anos, Hana Ghassan (MDB).

Marinho, 62 anos, é senador pelo Pará e já ocupou o cargo de vice-governador, de 2015 a 2019. Também foi deputado estadual e federal. Formado em pedagogia, ele tem pós-graduação em administração pública. A candidata dele a vice é a servidora pública municipal Rosiany Eguchi (PSC), 49 anos.